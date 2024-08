Brekalo ha mercato ma solo in prestito, Infantino è già sparito, Barak aspetta il Cagliari?

C'è una vasta parte dell'attuale rosa della Fiorentina che ha poco senso di esistere, perché mai presa in considerazione da Italiano prima e da Palladino poi. Sono i famosi esuberi che ostacolano comunque il mercato: Brekalo ad esempio, scrive La Nazione, ha richieste ma solo in prestito (da Genoa, Parma ed Empoli). Infantino invece oggetto misterioso era e oggetto misterioso è rimasto, Barak invece fin qui ha zero minuti e un vecchio interesse del Cagliari che potrebbe tornare attuale. Ma non certo per farci chissà quale incasso.