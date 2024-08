La favola del presidente che dice “NO” dall'America si è sgonfiata alla velocità della luce: da parte di Rocco Commisso alla fine è arrivato il via libera alla cessione di Nico Gonzalez, non per i presunti 40 milioni richiesti ma comunque per un importo considerevole. C'è una particolarità che riguarda però i bonus che spetteranno alla Fiorentina: la Juventus pagherà subito 8 milioni di prestito oneroso, più altri 25 per il riscatto obbligatorio. Ci saranno infine altri 5 milioni di bonus, 3 piuttosto facili da far scattare e altri 2 in caso di successo in campionato o in Champions da parte dei bianconeri.

Per il presidente viola ci sarà insomma da tifare per la Juve, per poter mettere in saccoccia anche l'ultimo centesimo utile e raggiungere quota 38 milioni.