Gonzalez come Vlahovic: viaggio nella notte per trasferirsi da Firenze a Torino

Anche Dusan Vlahovic era partito la sera tardi da Firenze per raggiungere Torino: lo stesso destino (e percorso) è toccato a Nico Gonzalez, come riportato da Gianluca Di Marzio. L'arrivo dell'argentino a Torino, intorno alla mezzanotte, sancisce il saluto definitivo alla Fiorentina, con le visite mediche con la Juve in programma per questa mattina.

Tre su tre alla Juventus: Commisso ha fatto strike Quando sbagliano tutti è segno che qualcosa non va. Quando un allenatore si lamenta del mercato della propria società ...