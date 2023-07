FOTO - In attesa di raggiungere i compagni al Viola Park, Kouame si allena da solo sul campo della sua vecchia società

In teoria Christian Kouame avrebbe ancora un paio di giorni di ferie prima di raggiungere i compagni nel ritiro del Viola Park. L'attaccante della Fiorentina però non vuole perdere tempo, e arrivare a mercoledì già in forma per ricominciare. Per questo, Kouame in questi giorni si sta allenando da solo sul campo della Sestese, club in cui è cresciuto durante gli anni del settore giovanile. A renderlo noto la stessa società rossoblù, che ha pubblicato su Instagram le foto dell'attaccante della Fiorentina intento ad allenarsi.