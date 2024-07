Le richieste astronomiche di Chiesa lo mettono alla porta. Motta fa fuori Arthur, ma un ritorno a Firenze...

Ci sono vicende interne alla Juventus che, in un modo o nell'altro, si mischiano con quelle della Fiorentina.

Dal club viola a quello bianconero si è trasferito ormai qualche stagione fa, Federico Chiesa. L'esterno offensivo ha fatto richieste economiche ritenute ‘astronomiche’ da parte della società per rinnovare il proprio contratto che scade nel 2025. Secondo il Corriere dello Sport si viaggia su due milioni (netti) di differenza di ingaggio tra richiesta (6,5 milioni) e offerta (4,5 milioni).

E poi c'è Arthur. Finito il suo periodo in prestito a Firenze (una discreta stagione la sua) è ritornato alla base, ma sta nuovamente per ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore Thiago Motta ha fatto fuori (sportivamente parlando ovviamente) lui e altri cinque giocatori. Un'ipotesi di rivederlo in maglia viola è assolutamente da escludere. Più facile che vada all'estero, in Inghilterra.