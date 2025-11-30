Corrado: "Le credenziali di Gilardino erano buonissime, ma si è rivelato anche migliore di quanto pensavamo"

Nel pre partita di Pisa-Inter, il presidente dei toscani Giuseppe Corrado ha parlato a Sky Sport anche di Alberto Gilardino, che in estate era stato accostato più volte anche alla Fiorentina per sostituire Palladino.

Le parole di Corrado

“Mi aspettavo un bravo allenatore. Le sue credenziali erano buonissime: a Genova ha fatto bene, quello che noi stiamo cercando da un allenatore, ovvero un allenatore in grado di salvare una squadra neopromossa”.

Oltre le aspettative

"Si era ripetuto bene anche il secondo anno, dunque un allenatore per il quale avevamo grande fiducia. Si è rivelato essere anche migliore di quello che pensavamo nel gestire il gruppo e nel motivare la squadra, oltre che nei dettagli tecnici figli dello studio degli avversari".