Lo stereotipo italiano spopola in Polonia: il Rakow "saluta" la Fiorentina... con una pizza all'ananas

Calabrone Viola

Il rapporto della Fiorentina con le squadre polacche in Conference League è a dir poco singolare. Impossibile dimenticare il brivido dei quarti di ritorno contro il Lech Poznan nel 2023. Ma la squadra viola si è “superata” facendosi rimontare tre reti di vantaggio dall'andata in trasferta anche stavolta, contro lo Jagiellonia, riuscendo poi a passare nei supplementari.

Sarà Fiorentina contro Rakow

Saranno fuochi d'artificio anche stavolta? La Fiorentina incrocia il Rakow Czestochowa, stavolta con il ritorno in Polonia a differenza dei due casi precedenti. E i social del club sono subito esplosi, soprattutto di tifosi di Lech Poznan e Jagiellonia che “chiedono vendetta”.

Il particolare saluto dei social del club

In particolare, su X, l'account ufficiale del Rakow pubblica in italiano: “Ciao Fiorentina. Vi invitiamo a Sosnowiec (sede dello stadio usato per le competizioni UEFA dal club, ndr) per una deliziosa pizza… con l'ananas, come indica la GIF usata. Insomma, lo stereotipo dell'italiano all'estero colpisce ancora.

