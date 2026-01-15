Dier rifiuta il West Ham e smentisce ogni voce su una possibile cessione: vuole solo il Monaco. In realtà i motivi sembrano altri...

Pochi giorni fa sembrava essere uno dei nomi in lizza per rinforzare la difesa a disposizione di Paolo Vanoli, ma nelle ultime ore la pista si è subito raffreddata. Adesso invece sembra essersi del tutto chiusa. Stiamo parlando del centrale di difesa del Monaco Eric Dier, accostata da qualche giorno alla Fiorentina. Secondo quanto riportato nel pomeriggio da SkySportUk il giocatore ha giurato amore al club francese.

Il difensore inglese rifiuta tutto: non si vuole muovere da Montecarlo

L’emittente sportiva inglese ha voluto sottolineare come la situazione sia tutt’altro che quella riportata da molti, secondo cui sia il giocatore a proporsi a giro per l’Europa. A conferma di questo ci sarebbe il rifiuto arrivato nelle ultime ore al West Ham: il difensore classe ’94 è stato individuato da Nuno Espirito Santo come profilo ideale per credere nella salvezza. Il ragazzo ha però voluto stroncare il tutto sul nascere confermando la volontà di restare, almeno fino al termine della stagione, nel Principato di Monaco.

C'è un motivo particolare per il quale molti giocatori evitano il West Ham come la peste

Secondo molti dieto a questa scelta c’è ben altro. Esiste infatti una particolare causa che spinge molti calciatori a rifiutare le offerte degli Hammers. Il portale inglese ha fatto emergere che, in caso di retrocessione, i calciatori del West Ham dovrebbero fare i conti con un salario dimezzato. Da un lato è un chiaro incentivo a dare tutto sul campo, per evitare la debacle sportiva e la conseguente batosta economica. Dall’altro però, questo tipo di clausola — a quanto pare ricorrente nei contratti degli Hammers — si sta rivelando molto problematica ora che il West Ham ha bisogno più che mai di rinforzarsi sul mercato. I rinforzi tecnici individuati dalla dirigenza, cioè, avrebbero più di qualche dubbio ad accettare la destinazione proprio per il timore di scendere di categoria.