“La Fiorentina ha acquistato un terreno di circa 6 ettari adiacente al Viola Park". La conferma alla notizia della nascita del Viola Parking, la dà a Fiorentinanews.com, il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. "Con questa aggiunta il Viola Park diventa in assoluto il più grande centro sportivo d’Italia, era secondo solo a Formello dove si allena la Lazio. La Fiorentina sa che non può ingrandire il centro sportivo, e non ce n’è neppure bisogno, tuttavia può organizzare un parcheggio provvisorio, esattamente come ha fatto il comune di Bagno a Ripoli in questi mesi nell’area di via Granacci”.

Quali autorizzazioni occorrono per realizzare il parcheggio provvisorio?

“E’ necessaria l’approvazione del Consiglio comunale e l’autorizzazione paesaggistica. Solitamente è obbligatorio realizzare parcheggi a servizio delle nuove strutture sportive, ma tutti ci ricordiamo che la Soprintendenza pose delle restrizioni”.

Parcheggio provvisorio per quanto tempo?

“In attesa della realizzazione del parcheggio scambiatore al capolinea della tramvia. L’intervento è cofinanziato anche dal Comune di Bagno a Ripoli, ma la costruzione spetta al Comune di Firenze che è la base appaltante dei lavori della tramvia”.

Intervento che doveva già essere iniziato…

“I lavori dovrebbero partire a febbraio, ma è l’amministrazione fiorentina che li coordina. Noi abbiamo dato risposta a questi ritardi mettendo finora a disposizione della sosta l’area di via Granacci”.