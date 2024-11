"Kean deve darsi delle priorità e pensare solo al calcio e alla Fiorentina per non fare la fine di Balotelli"

L'ex calciatore Giuseppe Dossena ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean: “Si merita la convocazione in Nazionale, sta facendo benissimo con la maglia viola, però deve darsi delle priorità. Porto l'esempio di Balotelli: era evidente che il calcio non era la sua priorità e infatti non ha avuto la carriera che avrebbe potuto avere".

“C'è un tempo per tutto: ora Kean deve pensare alla Fiorentina”

Ha poi aggiunto: “C'è un tempo per tutto, anche per vivere la propria vita e stare con gli amici, ma se fai il calciatore a certi livelli la priorità deve essere quella. Kean è ancora giovane e, per ora, sembra che si stia dedicando anima e corpo alla sua carriera, senza distrazioni”.

“Comuzzo è un 2005, lasciamolo sbagliare in pace”

Infine su Comuzzo: “Sta facendo benissimo e la chiamata in Nazionale è meritata, d'altronde gioca titolare nella Fiorentina. Non scordiamoci però che è un classe 2005, per cui quando sbaglierà andrà lasciato stare”.