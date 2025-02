Mandragora: "Kean e Beltran mi hanno lasciato battere il rigore. Dedico il gol al magazziniere della Fiorentina perché..."

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha segnato su rigore contro l'Inter. Un gol che però non è servito ad evitare la sconfitta: “La dedica per la mia rete? Era per il magazziniere Leonardo (Marchetti ndr), avevamo scherzato assieme prima della partita” ha detto il giocatore a DAZN.

E poi: “Sono arrivati tanti calciatori forti e il mister avrà l'imbarazzo della scelta. Ma noi dobbiamo continuare a lavorare, essere umili è il motto che ci sta contraddistinguendo in questo momento, alla fine tireremo le somme. Vogliamo fare qualcosa di bello per noi, siamo una famiglia che vuole raggiungere obiettivi importanti”.

Infine sul rigore: “Parliamo spesso di essere altruisti tra di noi, Kean e Beltran mi hanno lasciato la palla, in una famiglia succede anche questo, io li ringrazio entrambi e sono contento di aver fatto gol”.