Soncin chiama quattro Viola per l'amichevole contro le campionesse d'Europa. E ne spiccano ben due in porta

Sono 32 le calciatrici convocate dal ct Andrea Soncin per le sfide amichevoli contro l’Irlanda (venerdì 23 febbraio alle 18:15 al Viola Park) e le campionesse d’Europa dell’Inghilterra (martedì 27 febbraio alle 18:00 ad Algeciras in Spagna) che serviranno da preparazione in vista delle qualificazioni a Euro 2025 che inizieranno ad aprile (il 5 marzo il sorteggio dei gironi).

Tanto Viola in questa Nazionale Femminile

L’elenco delle convocate, fra cui figurano ben quattro calciatrici della Fiorentina, ad occupare - quasi - tutti i ruoli del campo:

Porta: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Amanda Tampieri (Sampdoria).

Difesa: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Aurora De Rita (Sampdoria), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus).

Centrocampo: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria), Emma Severini (Fiorentina).

Convocata anche un'attaccante

Attacco: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).