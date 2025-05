La 'Coppetta' vale oro: Ecco quanto ha incassato la Fiorentina con la Conference. E senza quei soldi...

C'è chi l'ha soprannominata Sofference League, chi invece l'ha sempre apostrofata con l'appellativo di ‘Coppetta’. La Conference League però in questi tre anni ha foraggiato in parte le casse della Fiorentina con qualcosa come 60 milioni di euro (dato riportato stamani da La Nazione).

Non pochi per le casse viola

Tanti? Se paragonati alle cifre che girano in Europa League e soprattutto Champions League, sicuramente no, ma per le casse di una società media come quella viola non sono pochi.

Senza quei soldi…

Le possibilità di una qualificazione alla prossima edizione della Conference sono adesso esigue: senza questi introiti europei ci sarebbero da rifare i conti per la dirigenza viola e il che, solitamente, non è un buon segnale in vista della costruzione della nuova squadra.