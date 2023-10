Sala: "Nzola ha portato quella fisicità che alla Fiorentina mancava. Lui è fatto su misura per le squadre di Italiano"

Con Nzola allo Spezia ci ha giocato per ben 3 anni, prima che le strade si dividessero: quella della punta alla Fiorentina, quella di Jacopo Sala rimasto svincolato. Proprio l'ex bianconero ha parlato a Radio Serie A della punta viola, che ieri ha trovato il suo primo gol con la sua nuova maglia contro il Cagliari:

“Nzola porta alla Fiorentina tanta profondità e forza fisica che forse mancava. Si sacrifica tanto e sa giocare con la squadra. E' fatto su misura per le squadre di Italiano, dove ci sono tanti inserimenti dei centrocampisti, con lui che può venire a giocare anche fuori per poi farsi valere in profondità con la sua potenza fisica”.