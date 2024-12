Palladino ha individuato il sostituto di Bove. E sull'asse di mercato Firenze-Napoli spunta anche il nome di un difensore viola

All'indomani della sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese, uno dei temi sul tavolo è anche inevitabilmente il mercato. La partita di ieri, un po' come tutte le ultime, ha evidenziato una volta di più come la squadra di Palladino abbia bisogno di rinforzi e il Corriere dello Sport fa il punto proprio su questo.

Palladino ha individuato il “nuovo” Bove

In particolare sull'asse Firenze-Napoli, il più caldo da qualche giorno a questa parte. Oltre al possibile scambio tra Biraghi e Spinazzola, tiene banco la questione Folorunsho. Alla Fiorentina piace molto il giocatore italiano e Palladino lo considera il profilo ideale per sostituire Bove. Il Napoli chiede 10 milioni e Pradè ci sta pensando, ma non finisce qui.

Conte punta un difensore viola

Ad Antonio Conte, infatti, piace molto anche Lucas Martinez Quarta. L'argentino sta trovando sempre meno spazio nella Fiorentina, di cui ormai non è più un titolare, e chissà che non possa rientrare in qualche trattativa proprio con il Napoli. Al quale, per rinforzare la difesa, piace però anche Danilo della Juventus.