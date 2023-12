Fiorentina: Va in scena il 'Patto del Sushi'. Italiano onora la propria promessa

Va in scena il ‘Patto del Sushi’ in casa Fiorentina. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha onorato ieri sera la promessa fatta alla squadra, portando tutti i giocatori a cena.

Tutti al giapponese

C'erano tutti in un noto ristorante giapponese in zona Firenze Sud, per festeggiare la vittoria ottenuta a Monza poco prima di Natale, ma soprattutto la bella classifica della squadra che si trova ad un solo punto da quel quarto posto che significherebbe partecipazione alla Champions League.

Logico il fatto che non c'è assolutamente voglia di accontentarsi da parte dei giocatori e del tecnico, ma è giusto anche, una volta ogni tanto, fermarsi e festeggiare per un qualcosa che non era affatto certo prima della partenza della stagione.

Un anno da record

Senza dimenticare che questo 2023 che sta per chiudersi, vada come vada la partita contro il Torino, sarà comunque un anno da record come numero di partite e con, purtroppo, due finali perse alle spalle.