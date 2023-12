E a Italiano ora tocca pagare il conto (e il pegno)

Dopo un Natale passato con i cari e le rispettive famiglie e un Santo Stefano che ha visto la ripresa degli allenamenti, sarà tempo quest'oggi per la Fiorentina di ritrovarsi tutti a cena.

La promessa fatta prima di Monza

Il tecnico Vincenzo Italiano, come promesso prima della partita contro il Monza, porterà tutta la squadra fuori, per festeggiare l'ultima vittoria in campionato, ma soprattutto l'ottima classifica che vede la squadra al quinto posto, ad un passo dalla zona Champions.

Un regalo alla squadra

Un regalo fatto dal mister ai propri giocatori, per suggellare una prima parte di stagione che è stata sopra le righe non solo in campionato, ma anche in Conference League (primo posto nel girone e niente play off da fare) e in Coppa Italia (qualificazione ai quarti anche se con molta difficoltà e con suspense).