Il noto giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa su YouTube ha analizzato gli aspetti migliori della vittoria del Napoli a Firenze nella sua top 11 della scorsa giornata di campionato, commentando anche alcuni passaggi salienti della partita vinta dai partenopei contro la Fiorentina.

‘Lo strapotere fisico del Napoli ha reso impossibile opporsi per la Fiorentina’

“I primi 25-30 minuti del Napoli a Firenze mi hanno impressionato, Conte ha dimostrato di essere un allenatore straordinario, perchè cambia a seconda dell’avversario che ha di fronte. La Fiorentina è stata presa uomo su uomo e lo strapotere fisico del Napoli nei duelli ha reso impossibile opporsi per i viola”.

‘Fazzini deve essere titolare’

“Forse Pioli ha un po’ ritardato nel cambiare le cose. La Fiorentina ha trovato in Fazzini soprattutto il giocatore che deve essere titolare e può darle molto. Nel primo tempo il Napoli però è stato troppo superiore. Hojlund viene da delle difficoltà allo United ma mette insieme caratteristiche di Lukaku e Osimhen, sa tenere palla ma anche giocare in profondità: ha gamba e forza fisica che in Italia fanno la differenza”.

‘Conte bravissimo ad assemblare il centrocampo del Napoli’

“De Bruyne è un giocatore di classe superiore, il più forte centrocampista avanzato per anni, di tutti i campionati. Si sta inserendo meglio nel gioco del Napoli ed ancora non è al top e forse non lo sarà, però può dare tantissimo anche a livello di esperienza. Bravissimo Conte a mettere assieme lui, McTominay e Anguissa, riuscendo già ad adattare la squadra. Milinkovic-Savic come portiere è forse più adatto di Meret in Europa”.