La Fiorentina Primavera debutterà in Youth League a prescindere dall'esito della finale Scudetto. I dettagli

La Fiorentina Primavera attende una delle giornate più importanti degli ultimi anni, la finale Scudetto contro l'Inter al Viola Park, in programma venerdì. Intanto, però, può godere di un'ottima notizia che non dipende dall'esito della gara: come appreso da Fiorentinanews.com, la Fiorentina parteciperà alla UEFA Youth League 2025/2026. Sarà il debutto ufficiale del settore giovanile viola nella competizione.

Per la prossima stagione, infatti, la UEFA ha introdotto un regolamento leggermente modificato. Il riferimento alle modalità di accesso alla Youth League lega il destino della squadra giovanile a quello della prima squadra. L'Inter (prima squadra) ha già un posto in Champions League, dunque un'assicurata partecipazione anche alla competizione europea giovanile. Così facendo, libera il posto vacante alla Fiorentina. Anche in caso di sconfitta, perché per quanto riguarda la stessa federazione, se la prima classificata ha già il posto in Champions della prima squadra, sblocca l'accesso alla seconda.

La nuova regola introdotta ufficialmente dalla UEFA recita così: “Se un club si qualifica sia per il percorso della Champions League che per quello dei Campioni nazionali, partecipa automaticamente al percorso Champions League e il suo posto vacante nel percorso Campioni viene, in linea di principio, occupato dai secondi classificati della stessa federazione. Nel caso in cui anche i secondi classificati siano qualificati al percorso Champions League, il posto vacante non viene occupato”.