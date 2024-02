Si è appena concluso il match delle 12:30 di questa domenica di Serie A.

Il momento di crisi della Juventus, che era già lontana dalla corsa allo Scudetto, sfuma con una vittoria strappata all'ultimo respiro. Allo Stadium è 3-2 contro il Frosinone.

Pronti via e Vlahovic la sblocca dopo poco più di due minuti. Partita in discesa? Tutt'altro. Un ottimo Frosinone cambia la storia del primo tempo: Cheddira e Brescianini ribaltano il risultato. Poco dopo ci pensa ancora una volta l'ex Fiorentina a pareggiare. La Juventus mostra le proprie difficoltà e fa fatica a creare qualcosa nel secondo tempo, ma a venti secondi dalla fine Rugani trova il 3-2 da un angolo quasi impossibile.

Con questo successo i bianconeri non risolvono i problemi di gioco, ma tornano a -6 dall'Inter, che ha comunque una partita in meno. Sconfitta amarissima per il Frosinone, che resta a tre punti sulla zona retrocessione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63*, Juventus 57, Milan 52, Bologna 48, Atalanta* 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Torino 36, Napoli* 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

* = una partita da recuperare