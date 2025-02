La Fiorentina non è l'unica squadra che dipende dai singoli, ma certamente una di quelle che più di tutte cambia il proprio rendimento in base a quello di certi calciatori chiave. Kean e De Gea, ma non solo: la squadra di Palladino ha fatto bene finché hanno fatto bene anche i vari Gosens, Dodo, Adli e Cataldi, solo per citarne alcuni.

Gosens e Dodô , c'è bisogno di voi

Sui due esterni vogliamo focalizzarci: due calciatori che, per esperienza e qualità, possono e devono dare di più. Il tedesco è limitato nella posizione di esterno basso di una difesa a quattro, ma nonostante ciò è riuscito ad avere più di un guizzo nel corso della stagione e questo è il momento di ritrovarli. Il brasiliano, invece, da un po' non è più lo stesso: pasticcione in difesa, poco concreto in fase di spinta.

Un calciatore che si deve ritrovare

Palladino ha bisogno di ripartire dalle poche certezze che gli rimangono, e tra queste rientrano Gosens e Dodo. Soprattutto il secondo deve ritrovare la forma della prima parte di stagione, anche per togliersi di dosso quell'etichetta di incompiuto, di calciatore che non riesce mai a mantenere una continuità di rendimento nel corso dell'intero campionato. Le sorti della Fiorentina dipendono anche da lui.