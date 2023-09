Vitale: "Fiorentina a Milano con un atteggiamento ridicolo. Ma Parisi cosa è stato comprato a fare?"

Il dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato a Rtv38 della Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo il k.o. subito contro l'Inter:

“L'allenatore ci ha messo del suo e ha fatto bene a prendersi la responsabilità. Parisi cosa lo hanno comprato a fare? È sullo stesso livello di Biraghi, doveva giocare lui contro l'Inter”.

Poi ha aggiunto: "Dodô ride sempre, ma domenica...ha fatto ridere noi per come ha giocato. Aspetto di vedere altre 3/4 partite dopo la sosta per un giudizio, ma quello che è certo è che si è andati a Milano con un atteggiamento ridicolo".