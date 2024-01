Una deludente Fiorentina incassa il tris del Napoli e Ikone sbaglia un calcio di rigore: i viola escono immediatamente dalla Supercoppa

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Napoli-Fiorentina 3-0 (22' Simeone, 84', 87' Zerbin)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinenz Quarta (88' Faraoni), Biraghi (67' Parisi); Arthur, Duncan; Ikone (55' Nzola), Bonaventura (88' Barak), Brekalo (55' Sottil); Beltran.

90'+5 Finisce qui. La Fiorentina perde 3-0 contro il Napoli e saluta subito la Supercoppa.

90'+3 Fiorentina che cerca di far girare il pallone nella metà campo del Napoli ma senza cercare il tiro in porta.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

88' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Bonaventura e Martinez Quarta, vanno in campo Barak e Faraoni.

87' Gol del Napoli. Doppietta di Zerbin, che si invola in contropiede dopo un pallone perso da Duncan e segna in corsa con il piattone il terzo gol del Napoli.

84' Gol del Napoli. Spizzata di Di Lorenzo su cross dalla sinistra su cui si avventa Zerbin che sfugge a Parisi depositando il pallone in porta. Nell'occasione Zerbin, che segna il suo primo gol con la maglia dei partenopei, picchia anche la testa sul palo.

81' Dopo una mezz'ora in cui la Fiorentina ha stazionato nella metà campo del Napoli senza concretizzare i partenopei tornano ad attaccare con Di Lorenzo che serve un cross teso in area, chiude puntualmente Martinez Quarta.

80' Altro cambio per il Napoli: esce Mazzocchi, tocca a Zerbin andare in campo.

79' Cerca il primo palo Duncan con la sua conclusione, pallone che diventa comodo per la parata di Gollini.

76' Cambio nel Napoli: si fa male Cajuste che esce, va in campo Gaetano.

74' Fa tutto bene Duncan saltando due avversari, ma poi sbaglia al momento del cross verso destra.

71' Triplo cambio nel Napoli: escono Kvaratskhelia, Politano e Mario Rui, vanno in campo Zieliski, Lindstrom e Ostigard.

70' Nzola si muove bene a destra eludendo la marcatura di Di Lorenzo e prova a servire Martinez Quarta al centro, chiude la difesa del Napoli.

67' Cambio per la Fiorentina: esce Biraghi, va in campo Parisi.

65' Biraghi pesce Nzola che serve il pallone nel mezzo deviato dalla difesa del Napoli.

62' Politano porta a spasso Biraghi e Martinez Quarta, con quest'ultimo che alla fine è costretto a intervenire fallosamente sull'esterno del Napoli.

59' Va alla conclusione dal limite dell'area Arthur, pallone calciato alto.

57' Perde un pallone Bonaventura, Lobotka lo serve a Simeone che viene chiuso da Martinez Quarta al momento del tiro ma c'era fuorigioco.

55' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Ikone e Brekalo, vanno in campo Nzola e Sottil.

53' Lancio per Ikone in area che fa rimbalzare il pallone che diventa poi preda di Gollini.

51' Azione d'attacco del Napoli con Cajuste che va al tiro non trovando la porta.

50' Il primo ammonito della gara è Biraghi per fallo commesso su Mazzocchi.

49' Rimpallo in area del Napoli e Arthur serve il pallone a Beltran, para la sua conclusione Gollini.

47' Traversone da sinistra in area, ma né Brekalo né Beltran controllano il pallone per andare al tiro.

46' Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da entrambe le squadre.

45' Finisce il primo tempo. La Fiorentina è sotto di un gol contro il Napoli: a segno l'ex Simeone, mentre per i viola sbaglia un calcio di rigore nei minuti finali.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' IKONE SBAGLIA IL RIGORE! L'esterno viola si incarica della battuta e calcia altissimo. Clamoroso, non c'è altro da aggiungere al riguardo.

43' Calcio di rigore per la Fiorentina! Si infila in area con una gran giocata Ikone e Mario Rui lo stende.

40' Bonventura va a calciare di destro da fuori mirando il secondo palo, pallone che finisce fuori non di tanto.

39' Fase brutta della gara, nella quale nessuna delle due squadre sta proponendo niente sul fronte offensivo.

36' La squadra viola staziona da alcuni minuti nella metà campo del Napoli, ma senza creare niente di concreto.

33' Fiorentina che si tiene stretta il possesso palla, ma ha rallentato lo sviluppo del gioco.

30' Occasione per il Napoli con Kvaratskhelia che di tacco mette le ali ai piedi a Cajuste, il quale va a servire Simeone ma Martinez Quarta interviene in chiusura.

27' Segna Beltran ma c'è fuorigioco di Bonaventura che serve il pallone dopo il palo centrato dal colpo di testa di Martinez Quarta!

25' Fiorentina che cerca di ricomporsi dopo il gol incassato e va all'attacco, ma il Napoli continua a fare muro con le chiusure dei centrali.

22' Gol del Napoli. Juan Jesus irrompe a centrocampo con Ikone che non lo contiene e serve un gran pallone a Simeone, che se lo aggiusta sul sinistro per poi spedirlo in porta per l'1-0 dei partenopei.

20' Ritmi bassi di gara in questo momento da parte di entrambe le squadre.

17' Fiorentina che ora mette in atto il giro palla, il Napoli resta guardingo.

14' Napoli all'attacco con Di Lorenzo che va a servire Simeone in area, conclusione che finisce fuori.

11' Occasione per la Fiorentina con Biraghi, che va al tiro sugli sviluppi del calcio d'angolo ma il pallone fischia vicino alla porta difesa da Gollini.

10' Prova a mettersi in mostra Ikone, che dribbla Mario Rui e tenta la conclusione, lo chiude Lobotka mandando il pallone in angolo.

9' Pericoloso Politano che si accentra e va al tiro da fuori area, pallone deviato da Terracciano con la punta delle dita.

8' Occasione per Ikone che può andare al tiro in area, lo va a chiudere Simeone.

6' Beltran prova ad innescare di tacco Ikone, pallone più lungo del dovuto.

3' Napoli in attacco sugli sviluppi di un calcio d'angolo, va alla conclusione Kvaratskhelia ma la difesa viola smorza la sua conclusione e il pallone diventa preda di Terracciano.

1' Inizia la gara a Riyad. Forza viola!

Semifinale di Supercoppa Italiana per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che questa sera a Riyad sfida il Napoli di Mazzarri. Gara che non vedrà in campo tanti protagonisti, da entrambe le parti. Per gli azzurri mancherà Osimhen impegnato in Coppa d'Africa, così come Kouamé per la Viola. Possibile impiego a partita in corso per Gonzalez. Calcio d'inizio alle ore 20:00.

