Scenario ribaltato su Fortini: senza quinti e rinnovo, la Fiorentina potrebbe monetizzare. E la Roma è dietro l'angolo

Sembrava viaggiare spedito verso un rinnovo che appariva nella logica delle cose e invece per Niccolò Fortini lo scenario potrebbe clamorosamente mutare. Il suo contratto scade nel 2027 e inizia a diventare priorità per la Fiorentina prendere una decisione su di lui: secondo La Nazione, l'evoluzione tattica verso un modulo senza quinti di centrocampo (come era il 3-5-2) potrebbe penalizzarlo e far pendere l'ago della bilancia verso una cessione.

Non ora ma semmai la prossima estate, ad un anno dalla scadenza. La Roma è sempre in agguato, dopo che la scorsa estate si era vista rifiutare una proposta da circa 13 milioni più bonus. E proprio con i giallorossi la Fiorentina ha intavolato un discorso legato a Baldanzi, sicuramente occasioni di confronti tra i due club non mancheranno in questi giorni.