La soddisfazione del Comune per la copertura delle spese: sorride anche il restyling del Franchi. L'ipotesi Fiorentina non tramonta

Ieri la sindaca di Firenze Sara Funaro ha dichiarato la propria soddisfazione: “L’arrivo di 55 milioni di euro dallo Stato è un risultato importante per Firenze. Questo ci permette di liberare risorse per la riqualificazione dello stadio, su cui continua il dialogo con la Fiorentina”. Il Comune, tramite l'ottenimento di questi fondi, destinerà parte dei fondi al restyling dello stadio Artemio Franchi; un contributo integrativo importante.

Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non decade l'ipotesi di un project financing da parte della Fiorentina. Il club, dal canto suo, attende maggiori informazioni da parte del Comune di Firenze per valutare un intervento economico. Si attende anche l'incontro con la UEFA di martedì 15 luglio per l'eventuale candidatura dell'impianto a EURO2032.