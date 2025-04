Polverosi: "Lo 'schema-Dodo' e poi il niente. Aveva ragione Pongracic (e poi rimase fuori squadra)"

La Fiorentina ha un vero ed evidente problema: quando deve fare la partita si trova in grande difficoltà. Su questo tasto batte il giornalista Alberto Polverosi, nel commento scritto per il Corriere dello Sport-Stadio.

“Aveva ragione Pongracic”

“Se per vincere una partita è necessario attaccare, alzare il ritmo, pressare, insistere, giocare veloce, far valere la propria tecnica, creare e inventare, per la Fiorentina diventa complicato - sono le sue parole - Non vorremmo tornare all’analisi di Marin Pongracic, che dopo la sconfitta al Franchi contro il Como aveva spiegato: ”Forse è più facile per noi quando l’altra squadra fa la partita, stiamo bassi e stretti e riusciamo a partire in contropiede. Soffriamo di più quando dobbiamo fare noi la partita". La domenica dopo, Pongracic rimase fuori squadra. Non correndo questo rischio, non possiamo che concordare di nuovo sulle parole del croato".

Lo ‘schema-Dodo’

E inoltre: “Sul fronte viola un solo movimento risulta davvero efficace. E’ lo “schema-Dodo”, palla lunga (quando possibile) a cercare quel motorino brasiliano e da lì, dalla fascia destra, qualcosa può accadere. Ma ovviamente non basta”.