Cantante e tifoso viola, Marco Masini parla di Fiorentina a 360 gradi a Radio Bruno, passando dal campo al mercato e spendendo parole importanti per Ranieri e Ikone in particolar modo.

Ecco le parole di Masini: “È ancora troppo presto per dare giudizi. Le prime partite sono sempre ingiudicabili, soprattutto dopo la preparazione fatta in un luogo così caldo come Firenze.Un giocatore come Amrabat ha già dimostrato di poter stare accanto ad un regista, come a Verona con Veloso, rendendo bene. Non vedo alternative a lui in rosa e io lo terrei per il 4-2-3-1 della Fiorentina. Entrare poi nella testa del giocatore non è possibile. Non mi piace parlare di psicologia, ma di calcio”.

“Credo che se non uscirà nessuno, la Fiorentina rimarrà così. Lo penso da quando è arrivato Beltran. Anche qualora uscisse un esubero come Jovic e Kokorin, la Fiorentina resterà così. Se uscirà Quarta, magari può arrivare un difensore, a meno che non si cerchi di integrare subito Mina. Contento perché siamo coperti a destra, Kayode potenziale campione, fisicamente e tecnicamente. Sono l'uomo più felice del mondo quando giocano i giovani”.

“Ranieri? Lo valorizzerei un po’ di più, anche se ha forse più il fisico da terzino che da centrale, ha una capacità di lettura incredibile. Ci sono stati tanti difensori proprio per questa capacità. Aspetterei a dire che non è un titolare, è bravo e duttile ed è adatto per un sistema di gioco come quello viola, in cui si va sempre a mille. Un giocatore da tenere parecchio in considerazione. Col Lecce nel secondo tempo alla Fiorentina sono mancati i tempi, in virtù del calo fisico”.

Infine: “Sugli esterni credo che la Fiorentina cercherà di puntare molto su Ikone, nella mente di Italiano l’esterno titolare, l’unico in grado di saltare l’uomo. Il francese potrebbe essere una chiave per coinvolgere il centravanti. Se non ci puntassero, l'avrebbero già venduto, perchè ha mercato”.