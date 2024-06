Fioccano gol per il Marocco, Amrabat titolarissimo. Tripletta per il mattatore della Fiorentina in Conference

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Sofyan Amrabat torna protagonista anche in Nazionale, dopo aver saltato la gara dello scorso venerdì contro lo Zambia. Stavolta c'è e gioca titolare in tutti i 90 minuti, in una gara che si rivela piuttosto semplice per il Marocco.

Vittoria ampissima per il Marocco

Congo-Marocco, gara valida per il girone di qualificazione africano ai Mondiali del 2026, termina 0-6. Comodo successo per i Leoni dell'Atlante, che consolidano il primato nel gruppo senza nessun intoppo. C'è spazio anche per una tripletta di Ayoub El Kaabi, nome decisamente familiare ai tifosi della Fiorentina in quanto protagonista dell'ultima finale di Conference League.