La Gazzetta dello Sport: Colpo in difesa per la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Colpo in difesa: è fatta per Mina E per il portiere c’è la pista Grabara”. Sottotitolo: “Il colombiano farà le visite tra oggi e domani Proseguono i colloqui per il rinnovo di Castrovilli”.

Articolo che inizia così: “Un gigante per la Viola. La Fiorentina ha in mano Yerry Mina, difensore appena svincolatosi dall’Everton. Pregi e rischi son tutti lì, palesi, con i dirigenti gigliati che ovviamente hanno visto la bilancia cadere nettamente sui primi convincendosi ad affondare il colpo e sostanzialmente chiudere l’affare in poco tempo”.