Lovric non pensa alla Fiorentina: "Mi trovo bene nel centrocampo a due e mi piace molto l'idea del calcio che abbiamo a Udine"

Non ha parlato certo da giocatore in partenza ieri Sandi Lovric, punto fisso dell'Udinese, e lo ha fatto al termine di un test vinto dai suoi contro il Konyaspor.

“Sono contento per il gol - ha detto - Ora dobbiamo trovare il più velocemente possibile i meccanismi del nuovo allenatore ma sono contento per la vittoria di oggi, sia per la fiducia che per il nostro cammino”.

Poi ha ggiunto: "Mi trovo bene nel centrocampo a due, in questa posizione devi controllare e prendere le decisioni giuste. Mi piace molto l’idea di gioco del mister".