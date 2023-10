A Lady Radio l'ex bomber di Serie A Roberto Pruzzo, passato anche dalla Fiorentina, ha espresso alcune considerazioni in merito alla prestazione della squadra viola di ieri sera all'Olimpico. Ecco parte delle sue dichiarazioni più significative.

“Non so quale sia il motivo per cui Milenkovic abbia fatto quel gesto, non so dire se istintivo, di paura. Altrimenti parleremmo di un'altra partita, la Lazio ha avuto qualche occasione in più ma il pareggio ci poteva stare, i biancocelesti non mi sono sembrati irresistibili. La Fiorentina è calata nella seconda parte di gara senza dare l'impressione di essere pericolosa”.

“Nel momento in cui è si toglie Beltran, avrei messo Gonzalez davanti come centravanti movimento, mai avrei inserito Nzola, inserendo invece un altro esterno. Romagnoli mi sembrava il giocatore più in difficoltà. In questo modo il difensore ha avuto un riferimento e gli si è semplificato il lavoro. Anche coi cambi a centrocampo si pensava di tener botta e invece le cose sono andate in maniera diversa”.

“Il migliore della Fiorentina però è stato Terracciano, anche ieri Italiano a fine gara ci ha raccontato un po' le stesse cose di sempre, ma la Lazio ha avuto più occasioni. Nelle ultime due partite la Fiorentina non ha segnato un gol e questo è un dato negativo. La Fiorentina non dà mai sensazione di sicurezza, è una squadra assolutamente imprevedibile”.