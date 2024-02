Graziani: "La Fiorentina non ha un problema di giocatori, ma di personalità. Questa squadra ha perso la rabbia"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha detto la sua su vari temi a Radio Bruno Toscana: “Prendere gol in contropiede, specialmente quando sei in vantaggio come a Empoli, è assurdo. Non si può non considerare mai l'ipotesi che gli avversari recuperino palla e ripartano. Per quanto riguarda gli attaccanti, il problema riguarda il sistema di gioco perché non è possibile che nessuno di quelli che sono arrivati dopo Vlahovic abbia fatto bene. Jovic al Milan fa bene solo quando gioca insieme a Giroud, e così anche alla Fiorentina Belotti e Beltran dovrebbero giocare insieme”.

Poi Graziani ha aggiunto: “Arthur lo farei giocare sempre anche se non al massimo della condizione. La Fiorentina non ha altri giocatori come lui in quel ruolo, anche se in generale ha degli ottimi centrocampisti. Ripeto, non è un problema di uomini ma di atteggiamento: questa squadra ha perso la rabbia, a Empoli ci devi andare incazzato nero dimostrando che sei più forte”.