Dodô si sbilancia: "Quattro giorni per tornare dalla mia gente"... Ma non in campo, ecco quando rientrerà in campo il brasiliano

Una Instagram stories criptica quella postata da Domilson Dodo qualche ora fa sui social. Il terzino destro della Fiorentina, ai box da settembre per la rottura del crociato, ha scritto: “Quattro giorni per ritornare dalla mia gente, mi manca tantissimo… ho lavorato duro per tornare bene, per stare vicino a tutti… andiamo”.

Purtroppo, non è ancora arrivato il suo momento

Se però qualcuno si stesse domandando se Dodo sia pronto per tornare sul campo, la risposta - purtroppo - è no. Secondo quanto appreso da FiorentinaNews.com, infatti, il calciatore non dovrebbe farcela per tornare nemmeno per l'appuntamento della Supercoppa. Ma i “quattro giorni” a cui si riferisce il brasiliano potrebbero lo stesso avere a che fare con l'Arabia Saudita.

Fra quattro giorni, però, si parte…

Difatti, la società gigliata, dovrebbe partire il prossimo lunedì 15 gennaio per Ryhad, sede dell'incontro tra Fiorentina e Napoli. Che Dodo si riferisca proprio al “tornare insieme” ai propri compagni? Escluso il possibile impiego in campo, potremmo comunque rivederlo nella lista dei convocati per le terre saudite. Quattro giorni alla partenza, anche Dodo vuole esserci.