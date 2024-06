Repubblica: Una perdita che non sarebbe grave per Palladino, la 'regola' del tecnico

Un articolo sulla Fiorentina lo troviamo nell'edizione di Firenze de La Repubblica.

Pagina 11

Il titolo del pezzo è: “Ikone verso il Qatar la “regola”di Palladino è giocare senza ali pure”. Sommario: “Per il francese offerti 10-12 milioni rispetto ai 15 che fu pagato. A lui 3 milioni di ingaggio invece degli attuali 1,5 A queste condizioni affare molto probabile”.

Una perdita non grave

All'interno dell'articolo leggiamo che la cessione di Ikone “da un punto di vista tecnico non sarebbe una grave perdita per Palladino. Il tecnico dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 e vorrebbe calciatori non focalizzati in una porzione di campo e basta. Tradotto, vanno bene degli esterni ma non devono essere ali pure, bensì profili capaci di giocare anche alle spalle di una punta in un ruolo più ibrido di trequartista”.