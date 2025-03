Il primo a stupirsi per la cessione di Nicolò Fagioli alla Fiorentina dicono sia stato proprio Massimiliano Allegri, ovvero il tecnico che lo ha lanciato alla Juventus.

“Un errore clamoroso”

La Nazione stamani riporta alla luce alcune dichiarazioni dell'ex tecnico bianconero: “Ma davvero la Juve lo vende? E' un errore clamoroso”.

“E' bello da vedere giocare”

Allegri ci credeva eccome in questo centrocampista che sta facendo vedere il suo valore a Firenze e contro la Juventus è stato il migliore in campo: “Ha i tempi di gioco giusti, sa come smarcarsi, quando e come passare la palla. È bello vederlo giocare” raccontava convinto.