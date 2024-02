VIDEO FN: Tutta la Fiorentina allo stadio a rendere omaggio a Kurt Hamrin

E' il giorno dell'omaggio reso dalla Fiorentina al compianto e indimenticabile Kurt Hamrin.

Tutta la squadra, con Vincenzo Italiano in testa, è arrivata allo stadio Artemio Franchi, dove è stata allestita la camera ardente, per dare l'ultimo saluto a colui il quale ha vissuto da protagonista tante stagioni in viola risultando il secondo giocatore più prolifico in campionato dopo Gabriel Omar Batistuta.

Questo il video dell'arrivo della squadra e il loro ingresso allo stadio