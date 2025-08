Ben 47 (sì, quarantasette) le gare di ritorno del secondo turno preliminare di Conference League, andate in scena ieri sera e valide per materializzare lo scenario in cui si tufferà anche la Fiorentina, a fine agosto. Ebbene, nei play-off la squadra viola non potrà ripetere il pittoresco incrocio con l'Akademia Puskas dato che gli ungheresi sono stati eliminati dall'Aris Limassol di Kokorin, titolare ma non a segno nello 0-2 di ieri sera (dopo il 3-2 dell'andata).

Nel buglione altre vecchie conoscenze della Fiorentina, come il Riga che pareggiando 3-3 in casa dei georgiani del Dila Gori ha passato il turno (2-1 all'andata) o il Basaksehir che ha travolto per 4-0 il Cherno More, avanti anche Maccabi Haifa e Rapid Vienna mentre lo Sparta Praga ha salvato la faccia vincendo 4-0 dopo la sconfitta per 1-2 in casa dell'Aktobe. Il 4 agosto il sorteggio che stabilità da quale scontro diretto uscirà fuori l'avversaria viola.