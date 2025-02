FOTO - Fiorentina subito in campo dopo la prova vergognosa di Verona. Nessun giorno di riposo concesso da Palladino

Dopo il brutto scossone di Verona, la Fiorentina si è ritrovata subito oggi in mattinata per un allenamento di scarico. La squadra stamani si è ritrovata al Viola Park per una seduta soft in vista della gara di venerdì sera contro il Lecce. Non è stato concesso alcun giorno di riposo dall'allenatore gigliato.

Palladino confermato al timone

Palladino è stato confermato alla guida della squadra e i suoi adesso cercano di ottenere i tre punti per provare a mettersi alle spalle il brutto momento di queste ultime tre sconfitte di fila.

I giocatori coinvolti dagli scatti

Negli scatti fatti dalla Fiorentina, si possono vedere anche alcuni giocatori che non hanno preso parte al match perso del Bentegodi. Come Pongracic, a cui è stato preferito Pablo Marì, che non aveva mai giocato prima, per sostituire Ranieri e Moreno che viene schierato in maniera random da Palladino. Si nota anche Ndour, colui che ha perso quel sanguinoso pallone che ha poi condotto alla rete vittoria di Bernede.