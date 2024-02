Flachi: "Peccato che la Fiorentina non possa giocare sempre come fatto contro la Lazio. Rigori? Nico adesso deve cambiare formula"

Francesco Flachi, ex attaccante viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina, che si è ripresa dopo aver battuto la Lazio:

“Un gran Beltran”

“Con la Lazio ho visto una grandissima partita, mi è piaciuto molto Beltran. Dispiace però che non si possa giocare sempre così. La Lazio è riuscita a fare un solo tiro in porta in tutta la partita”.

“Nico, prova a cambiare”

Poi sui rigori: “Nico li tira bene, anche se ora ha perso un po’ di lucidità. Forse adesso potrebbe provare a calciare forte centrando lo specchio, senza rallentare la rincorsa. Gonzalez comunque poi ha reagito con una grande azione per il gol e questo dimostra che non si era buttato giù".