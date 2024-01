La partita delle occasioni sprecate da una parte e dall’altra. Ma è un punto, quello ottenuto dalla Fiorentina, che permette alla squadra di conservare il quarto posto in classifica, al termine di una partita dove finalmente Beltran ha fatto un bel gol, Nzola ha segnato dal dischetto dimostrando coraggio e personalità.

Una squadra che va aiutata

Adesso la Fiorentina non deve sbagliare ancora nel mercato di gennaio. La gara col Sassuolo prima, quella con l’Udinese poi, sono la dimostrazione che questa squadra ha fatto molto di più di quello che poteva e che adesso sta tirando un po’ il fiato, fatto fisiologico questo, per carità. Ma va aiutata urgentemente.

Calo di testa, in vista di Riad, o anche fisico? Lo capiremo presto. Gli ultimi match sono serviti per mettere l’accento su una squadra meno tonica, meno grintosa, meno in palla del solito, che arriva spesso seconda sui palloni, perdendo terreno importante in campionato ma riuscendo comunque a rimanere lassù in zona Champions (aggrappata con le unghie e con i denti).

Brekalo, Mandragora, Ikone, giusto per fare qualche nome, purtroppo in questo momento non sono da Fiorentina e schierarli tutt'e tre insieme, non è stata una mossa giusta da parte di Italiano che però, con i cambi, ha riacciuffato una partita che poteva mettersi davvero male.

Almeno due regali per Italiano

Adesso il Napoli, in Supercoppa, sognando una finale possibile e bellissima. La Fiorentina può giocarsela lo stesso con tutti, in attesa di recuperare giocatori importanti e di alzare la qualità. I viola non sono favoriti ma, permettetecelo, non possiamo dire nemmeno il contrario. La squadra di Mazzarri è in crisi di gioco e di risultati, con l'elemento più forte della rosa impegnato in Coppa d’Africa. Proviamoci, dunque poi toccherà a Rocco regalare ad Italiano un paio di colpi importanti.