“Con la Fiorentina ero molto fiducioso, a maggior ragione dopo il vantaggio iniziale. E’ una grande occasione persa per la Roma, poi ci sono state le due espulsioni, una caciara incredibile nel finale, non mi piace sinceramente. Sui rossi c’è poco da dire onestamente“.

Così l’ex difensore della Roma Vincent Candela nel consueto appuntamento mattutino, live, in diretta a Retesport.

Poi ha aggiunto: “Ho visto in generale un po’ di confusione, la Roma non ha saputo gestire a mio giudizio la pressione di dover fare un salto in avanti in classifica, alla luce anche dei risultati negativi delle altre. Purtroppo succedeva anche alla mia epoca, ma bisogna migliorare”.

Infine l’ex terzino francese ha concluso: “Vincere domenica sarebbe stato molto importante: per staccare alcune squadre come il Napoli ad esempio, per mettere paure alle altre, per dare un segnale. Ovviamente non è finito nulla perché siamo lì, però onestamente dopo la partita si poteva andare a parlare e dire: “Abbiamo sbagliato”.