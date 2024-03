Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo l'incredibile partita pareggiata contro la Roma ha detto: “Abbiamo buttato via un'altra occasione per fare punti e abbiamo avuto l'ennesima opportunità dal dischetto. Ma abbiamo già un avversario in Conference e tante altre partite in campionato. E se facciamo altre prestazioni così ci toglieremo tante soddisfazioni. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che ultimamente dà quattro gol a tutti".

Su Sottil: “Mi auguro faccia questo step, anche in passato era sul punto di farlo, ma si è dovuto fermare per vari motivi. Si deve passare attraverso la crescita di tutti, attraverso i dettagli. Potevamo giocare col cronometro e portare la palla in bandierina ma non l'abbiamo fatto”.

Sui rigori: "Più di una seduta l'abbiamo terminata battendo dal dischetto e in allenamento la gente è infallibile. Il penalty è un'opportunità che va sfruttata ed è un difetto che non ci sta permettendo di vincere le partite. Sono convinto che questo momento passerà

Inoltre: “Gonzalez mi ha detto che stava avendo delle sensazioni strane e visto che abbiamo subito un'altra partita ho deciso di toglierlo. E' stato bravo a dirlo, diciamo che è uscito per stanchezza. Mi aspettavo qualcosa di più su Mancini. Un allenatore, un giocatore così importante, non lo toglie al 32', segno che qualcosa è successo in campo. L'arbitro poteva prendere altre decisioni su di lui”.