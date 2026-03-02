VIDEO, il Rakow perde un duello dal sapore di Conference e vede allontanarsi lo Jagiellonia: a segno il cugino di Haaland

C'era lo scontro diretto tra le polacche rimaste in corsa in Conference in questo turno di Ekstraklasa: di fronte il Lech Ponan e il Rakow, prossimo avversario della Fiorentina agli ottavi. Ha vinto il Lech per 4-3 al termine di una partita rocambolesca e aperta dal solito Brunes, su rigore, all'8': per lui undicesimo centro in campionato. Pareggio sempre su rigore di Ishak al 19' di Jean Carlos Silva al 37' e il nuovo pareggio del Lech al 45' con Luis Palma.

Ripresa con rimonta completata dai padroni di casa: al 55' il 3-2 di Milic, quindi la punizione del 3-3 di Ivi Lopez e infine proprio al 90' il definitivo 4-3 di Agnero. Il Rakow ha perso di fatto uno scontro diretto per il titolo perché le due squadre erano separate da un punto e ora il Lech è primo a pari merito con lo Jagiellonia, bloccato sul 2-2 dal Legia Varsavia.