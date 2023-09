Biraghi parte dalla panchina in Italia-Ucraina, ma promette: "Abbiamo lavorato bene, siamo qui per vincere davanti al nostro pubblico"

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai canali RAI in vista della partita di stasera contro l'Ucraina: “Stiamo bene, abbiamo lavorato bene in questi 10 giorni con mister Spalletti. Siamo carichi. Il risultato dell’andata non è stato come volevamo, ma si sono viste buone cose. Siamo qui per vincere davanti al nostro pubblico. Nella maggior parte delle partite troveremo squadre che si chiudono e che ci aspettano, dobbiamo essere bravi noi a trovare spazi dove non ci sono”

Biraghi partirà in panchina, al suo posto ancora Dimarco. Ecco la formazione ufficiale dell'Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni.