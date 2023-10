La Nazione oggi in edicola parla del ricorso del Comune di Firenze accolto dal Tar del Lazio riguardo l'accesso agli atti che hanno negato il finanziamento di 55 milioni a Palazzo Vecchio per il restyling dell'Artemio Franchi. Come scrive il giornale il Tar ha ordinato al governo Meloni di rendere visibile al Comune tutta la documentazione relativa al definanziamento dello stadio.

L’amministrazione, ora, “si augura che l’accesso a queste informazioni possa avvenire in tempi rapidi, considerato che l’adunanza del Tar Lazio per la decisione nel merito è confermata il 14 novembre. Riteniamo tuttavia che la strada maestra debba essere la politica e la cooperazione istituzionale. Nonostante il primo round vinto al Tar, continuiamo a ritenere che la via migliore sia la collaborazione con il governo. A Firenze sono stati tolti 55 milioni, a Venezia 90, ma a Venezia sono stati restituiti, a Firenze no: è un’ingiustizia che va colmata”.