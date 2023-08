La probabile formazione del Lecce: out un ex Fiorentina, D'Aversa si affida a Banda e Strefezza

D'Aversa con le ultime ore a disposizione per pensare all'undici titolare del suo Lecce, che scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina. In porta il solito Falcone, mentre parte in panchina l'ex viola Venuti. Ok Banda davanti, con Almqvist e Strefezza.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda.