Nella gara d'esordio da horror di Marin Pongracic, a qualcuno sarà tornato in mente Nikola Milenkovic, il centrale che per anni ha difeso la retroguardia gigliata. Ebbene, se il croato è stato espulso alla sua prima ufficiale con la Fiorentina, il serbo non ha nemmeno potuto esordire con il Nottingham Forest. Ma è stato lo stesso club inglese a chiarire il motivo della sua assenza:

Milenkovic OUT alla prima in Inghilterra

“Nikola Milenković non può partecipare alla partita odierna (post su X di ieri, ndr) a causa di una squalifica rimediata con la Fiorentina durante la stagione 2023/24. La squalifica riguarda il cartellino rosso ricevuto ad aprile nella sfida di Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta”.

Danno e beffa

Insomma, oltre il danno, la beffa - anche in là nel tempo. Quella semifinale persa pesa ancora sulle spalle dell'ormai ex numero 4 gigliato.