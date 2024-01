Marco Bucciantini, opinionista televisivo, è passato da Radio Bruno per commentare il mercato possibile in entrata della Fiorentina e non solo:

Su Ngonge

“Ngonge non è seguito per caso dall'Aston Villa, un attaccante passato anche dalle giovanili della Nazionale del Belgio. In Serie A potrebbe tranquillamente esplodere, a meno che non l'abbia già fatto”.

Poi su Castrovilli

E su Castrovilli: “Mi metto nei suoi panni, il suo 2023 è stato stranissimo, aveva ritrovato i compagni, poi il nuovo infortunio e la quasi cessione. Grande sfortuna, rivederlo in campo sarebbe il minimo, per la gioia sua personale di tornare a giocare. I tifosi dovrebbero empatizzare con questo ragazzo”.