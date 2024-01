VIDEO: Cross di Amatucci e gol…di Terracciano. In casa Fiorentina c’è chi ha già familiarità con l’obiettivo viola

Il difensore dell’Hellas Verona Filippo Terracciano è oggetto di un duello di mercato tra Fiorentina e Milan, che si stanno contendendo il promettente e duttile jolly veronese classe 2003. Cresciuto nel vivaio scaligero, veronese doc, Terracciano ha già avuto modo di prendere confidenza con un calciatore della Fiorentina con cui condivide il gruppo della Nazionale Under 20 di mister Bollini.

L’assist perfetto del regista della Fiorentina



Si tratta di Lorenzo Amatucci, con cui il feeling sembra già esserci: contro la Polonia, neppure tre mesi fa, Terracciano è andato in gol con un prepotente colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato alla perfezione dal classe 2004 centrocampista viola. La rete è stata decisiva per la vittoria degli Azzurrini, che stanno dominando l’Elite League Under 20. Terracciano ha poi giocato da titolare entrambe le successive due gare, vinte con Inghilterra e Portogallo.

Un jolly quasi a tutto campo, con ottimi risultati

Con la Nazionale di Bollini, il jolly dell’Hellas Verona ha agito da mezzala in più di un’occasione, essendo in possesso di ottima gamba e buona tecnica. Un elemento di prospettiva per il quale la Fiorentina sta provando ad imporsi. Terracciano sarebbe subito pronto per dare il proprio contributo e non occuperebbe neppure alcun posto in lista Serie A, complice la giovanissima età. In lista UEFA, invece, dovrebbe prendere il posto del partente Niccolò Pierozzi.