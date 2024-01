Il procuratore Lorenzo De Santis a Lady Radio si concentra su un tema a lui molto ben noto, quello dei calciatori argentini, in ottica Fiorentina. De Santis ha affrontato prima il tema entrata e poi quello uscita per la squadra viola

Ecco come si è espresso l'agente fiorentino su un possibile obiettivo viola: “Nehuen Perez è un giocatore che ha già dimostrato con l'Udinese e anche la maglia dell'Argentina di essere un calciatore interessante e importante. È giovane, ha 23 anni, ha giocato sia a 3 che a 4. Aveva già fatto un passaggio in Europa prima dell'Udinese, passando dall'Atletico Madrid e dal Granada”.

Il difensore argentino dell'Udinese, Nehuen Perez

Complicata una partenza del difensore adesso

“L'Udinese l'ha pagato 8 milioni, vedendoci una prospettiva importante. Normale sia tra i nomi più gettonati quando si parla di giovani centrali difensivi in Serie A. Via adesso da Udine? La squadra ancora ha delle difficoltà di classifica, dovrà pensare a rinforzarsi sul mercato e mi risulta stia cercando altri difensori. Non sarebbe banale farlo partire ora scegliendo di rinunciarci. Difficilmente può valere il doppio di quanto è stato pagato dai friulani”.

Prestito per Infantino? Più di una possibilità

“Infantino in uscita dalla Fiorentina? Fin dagli inizi si è parlato della difficoltà di trovare un ruolo preciso al calciatore, e in Serie A l'aspetto tattico è importante. Penso che possa essere la scelta giusta mandarlo a fare esperienza se ci fosse la soluzione adatta. Oggi è più di una possibilità che vada a farsi le ossa in giro".